DARS - FREE FLOW TOLLING SYSTEM

Signature(s)
Fiche récapitulative
Purchase and implementation of electronic toll-collection system for heavy vehicles (in line with relevant EU directives and supporting inter-operability across countries) on Slovenian motorways
The project aims to upgrade and replace the existing toll-collection system for heavy vehicles on the 610km network of motorways and expressways in Slovenia, currently based on toll collection at physical tolling stations with a multi-lane free-flow system. The project will help reduce: • waiting times for heavy vehicles; • fuel consumption, emissions and noise. The new system will allow a more refined application of user and polluter-pay principles in line with the sustainable mobility solutions established in EU policy. The project is compliant with Directive 2004/52/EC (interoperability of electronic road toll systems) and consistent with the requirements set down in Decision 2009/750/EC concerning the definition of the European Electronic Toll Service (EETS). The new system allows differentiated toll payments according to (i) vehicle classification, (ii) EURO emission classes, and (iii) time of the day/month/year. The project also includes implementation of a central system for integrated back-office services, a customer service network and an enforcement system to detect and prosecute fraud.
The project is expected to have an overall positive environmental impact, through reducing the need for heavy goods vehicles (HGVs) to stop in front of toll stations and subsequently accelerate, resulting in reduced pollution, noise and fuel consumption.
The Bank has confirmed during appraisal that the project has been tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and Directive 2014/24, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (publication ref. 2015/S 135-2496190), as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.