WARSAW MEDICAL SIMULATIONS CENTRE

Fiche récapitulative
The project involves the design, construction and equipping of a new state-of-the-art medical simulations centre at the Medical University of Warsaw, including other eligible intangible investments (relevant training of staff to operate the simulations' applications, and research, development and innovation (RDI) activities). The project also includes the thermo-modernisation of the Pharmacy Faculty building to improve the energy efficiency of the building.
The Medical University in Warsaw will itself invest in the centre using its own resources in order to ensure/maintain its strong position in the medical education area. The project will enable the modernisation of the curricula of undergraduate medical and health sciences students with the use of top-notch simulations' technologies. The centre will also host executive education and training for medical professionals. The centre will be located in Warsaw, Poland, at the Medical University's main campus.
These types of projects are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of Directive 2011/92/EU in relation to urban development. The screening and EIA decision and report will be assessed during appraisal. The new building will be required to, at least, meet the minimum national targets concerning energy efficiency. The energy performance design of the building and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.