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CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND

Signature(s)

Montant
145 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 145 000 000 €
Industrie : 145 000 000 €
Date(s) de signature
25/01/2018 : 145 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND

Fiche récapitulative

Date de publication
4 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 25/01/2018
20160931
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
GRUPA AZOTY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 145 million
EUR 296 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The investment programme includes the upgrade of the promoter's existing production facilities and RDI activities aiming at increased efficiency and securing an environmentally sustainable production.

This is an extensive long-term investment to optimise the promoter's production processes and reduce production costs, while improving environmental performance and energy efficiency. These measures will contribute to strengthen the company's image on the market by optimising its product offer of fertilisers and plastics and respond to the growing demand in Poland for higher value-added plastics from the automotive and other sectors employing structural fibres. The project is located in less-developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 points a) projects for developing less-developed regions (economic and social cohesion) and c) common interest (improvement of environmental performance).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is conducted within existing industrial sites and in compliance with Best Available Technology (BAT). All components fall under annex II of the Directive 2011/92/EU as it relates to changes or extensions of already authorised activities. It is thus up to the relevant competent authorities to decide upon the requirement of an Environmental Impact Assessment (EIA). The EIA process, status and decisions will be verified in detail during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.

Documents liés
27/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
Date de publication
27 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78780804
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160931
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237598716
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160931
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
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Fiche récapitulative
CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
Fiche technique
CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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