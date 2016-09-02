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IZETTLE R&D (EGFF)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 30 000 000 €
Services : 30 000 000 €
Date(s) de signature
4/08/2017 : 15 000 000 €
4/08/2017 : 15 000 000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 janvier 2017
Statut
Référence
Signé | 04/08/2017
20160902
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
R&D for innovative financial and digital services
Innovative midcap (financial technology company)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 81 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support research and development of innovative financial and digital services offered by a financial technology company with RDI staff and activities based in the EU.

The project supports a European promoter in its efforts to foster its competitive position by investing in RDI and therefore contributes to the targets of the Europe 2020 strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
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R&D for innovative financial and digital services
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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