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ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 70 000 000 €
Industrie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2017 : 70 000 000 €
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12/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
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15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Communiqués associés
Espagne : la BEI participe au financement de l’extension de l’usine d’Acerinox dans la province de Cadix avec un prêt de 70 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
28 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 11/12/2017
20160901
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
ACERINOX SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 140 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the following distinct components: • A new state of the art cold rolling mill • A new state of the art annealing and pickling line • A new slitting line

The project comprises the promoter's capital expenditures related to replacement of end-of-life downstream stainless steel production equipment by the implementation of a new rolling mill, a new annealing and pickling line and a new slitting line in its plant in Campo de Gibraltar (Andalusia, Spain).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The replacement of old equipment by new and modern production lines will be carried out within the promoter's existing facilities without changing their already authorised scope. Such production lines might fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project has been screened out by the local competent authorities and hence does not require a new EIA. The Bank's services will further asses environmental details during project appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Date de publication
12 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75379425
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160901
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Date de publication
15 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95072811
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160901
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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ACERINOX MANUFACTURING MODERNISATION
Fiche technique
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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