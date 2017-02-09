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IP-ONLY FIBRE NETWORK

Signature(s)

Montant
125 420 681,88 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 125 420 681,88 €
Télécom : 125 420 681,88 €
Date(s) de signature
20/07/2017 : 125 420 681,88 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 février 2017
Statut
Référence
Signé | 20/07/2017
20160900
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Telecommunication network roll out
Telecommunication operator
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 1200 million (EUR 123 million)
SEK 9360 million (EUR 963 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the expansion of a telecommunication network. The project includes the related investments in the access/backbone network as well as the active equipment.

The project is fully in line with the Europe 2020 strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project contributes to the Digital Agenda for Europe flagship initiative of the Europe 2020 strategy through further development and expansion of the Next Generation Network (NGN) infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services, and to reaching the targets of very high speed broadband access for all European citizens by 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EU as amended. The related works typically have limited residual environmental effects as they are carried out in urban areas as well as alongside roads.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IP-ONLY FIBRE NETWORK
Date de publication
14 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74812417
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160900
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
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