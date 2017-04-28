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AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 110 000 000 €
Industrie : 110 000 000 €
Date(s) de signature
25/11/2020 : 54 000 000 €
8/12/2017 : 56 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 08/12/2017
20160869
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO
AGC AUTOMOTIVE EUROPE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 123 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a greenfield automotive glass manufacturing plant in the Atlantic Free Zone of Kenitra in Morocco. The plant will produce windscreens, backlights and sidelights to be supplied to automotive original equipment manufacturers (OEMs) located in North Africa and southern Europe. The project will be implemented during 2017-2019.

The project is expected to contribute to the development of the local private sector and the creation of additional jobs, which will enhance the social and economic development of the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project entails the construction of a new automotive glass production facility. Equivalent investments in the EU would fall under Annex II of Directive 2011/92/EU as amended. The environmental dimension of the project and its individual components will be scrutinised during appraisal; in particular, i) the cumulative impact (both environmental and social), ii) raw material transport and consumption, iii) energy use and efficiency, as well as a iv) conformity check with applicable EU directives (on environmental impact assessment (EIA) and industrial emissions (IED)) and the corporate environmental, health and safety management plans.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO
Date de publication
3 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75032187
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160869
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO - Etude d’impact sur l’environnement des travaux de construction d’une unité industrielle de production de produits verriers destinés à l’industrie automobile
Date de publication
23 Aug 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86506165
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160869
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOMOTIVE GLASS MANUFACTURING MOROCCO
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
189394028
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160869
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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