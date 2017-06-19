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UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 35 000 000 €
Services : 7 000 000 €
Éducation : 28 000 000 €
Date(s) de signature
11/07/2019 : 7 000 000 €
11/07/2019 : 28 000 000 €
Autres liens
Related public register
31/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA

Fiche récapitulative

Date de publication
19 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 11/07/2019
20160860
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA
UNIVERSITE DE NAMUR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 73 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a EUR 35m EIB loan to the Université de Namur to finance its EUR 77m investment programme 2017-2021, including a new Science Faculty building, campus extension works and energy-efficient retrofitting of the existing infrastructure.

The project aims to upgrade the educational and research infrastructure of the Université de Namur to strengthen its domestic and international academic standing.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits, as education is an element of social cohesion. The public buildings will be required to meet at least the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the schools and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, as applicable, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
31/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA
Date de publication
31 Jan 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74249317
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160860
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
31/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA
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Fiche récapitulative
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Fiche technique
UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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