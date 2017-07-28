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ADIENT AUTOMOTIVE RDI

Signature(s)

Montant
165 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 14 850 000 €
France : 14 850 000 €
Allemagne : 135 300 000 €
Industrie : 165 000 000 €
Date(s) de signature
17/05/2017 : 14 850 000 €
17/05/2017 : 14 850 000 €
17/05/2017 : 135 300 000 €
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Related public register
22/08/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADIENT AUTOMOTIVE RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 28/07/2017
20160832
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADIENT AUTOMOTIVE RDI
ADIENT GERMANY LTD UND CO KG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 401 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of research, development and innovation (RDI) expenditures in the vehicle seating business. The project will be implemented in several locations all over Europe, mainly in Germany.

The project covers European R&D expenditures related to weight reduction, safety improvement and other performance-related aspects of seats that the promoter develops for the light vehicle automotive industry, as well as for other transport sectors such as commercial vehicles.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU (as amended) and are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope. Therefore it is very unlikely that any part of the project would require an Environmental Impact Assessment (EIA). The environmental details of the project will be reviewed during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

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22/08/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADIENT AUTOMOTIVE RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
Date de publication
22 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72853167
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160832
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147075643
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160832
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/08/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADIENT AUTOMOTIVE RDI
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Fiche récapitulative
ADIENT AUTOMOTIVE RDI
Fiche technique
ADIENT AUTOMOTIVE RDI

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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