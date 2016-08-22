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EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT

Signature(s)

Montant
43 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Croatie : 43 000 000 €
Énergie : 43 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2018 : 43 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 mars 2017
Statut
Référence
Signé | 24/07/2018
20160822
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 43 million
EUR 195 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction of a combined cycle gas turbine, heat and electricity cogeneration plant to replace obsolete, mostly oil-fired, environmentally non-compliant heat-generation assets in Zagreb

The project will ensure reliable heat supply to the district heating network in Zagreb, improve the security of electricity supply in Croatia, increase competition on the Croatian electricity market and, thanks to the use of gas (replacing heavy fuel oil) and highly efficient cogeneration, decrease pollution levels and contribute to reaching efficiency targets. The project will be implemented in a less developed region as defined by the Commission Implementing Decision 2014/99/EU. The programme is therefore eligible under Article 309 a) Projects for developing less-developed regions, and c) Common Interest of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A positive environmental impact assessment of the project took place in 2014 and identified no major negative impact. Public consultations raised no complaints. The decision on the environmental acceptability of the project was issued by the Ministry of Environment and Nature Protection on 17 July 2014.

The promoter has already started the procurement based on European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) public procurement rules. These are acceptable for the EIB and comply with the relevant EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74405014
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160822
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT - NON – TECHNICAL SUMMARY FOR REPLACEMENT OF UNIT “A“ WITH NEW COGENERATION COMBINED CYCLE POWER PLANT IN EL-TO ZAGREB
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73078214
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160822
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT - Environmental and Social Assessment Report
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77108343
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160822
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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