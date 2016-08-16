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BANGALORE METRO RAIL PROJECT - LINE R6

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 500 000 000 €
Transports : 500 000 000 €
Date(s) de signature
28/09/2018 : 200 000 000 €
5/10/2017 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 12/10/2017
20160816
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANGALORE METRO RAIL PROJECT - LINE R6
BANGALORE METRO RAIL CORPORATION LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1634 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 23km metro line and purchase of a fleet of about 96 metro cars in Bangalore, Karnataka, in southern India

The proposed operation will be extended under the Own Risk Facilities (ORF), Climate Action and Environmental Facility (CAEF) for the 2014-2016 period. The project will contribute to the two main objectives of the EIB's External Mandate: (i) climate change mitigation, by promoting modal shift from road to rail and thereby a reduction of greenhouse gas (GHG) emissions; and (ii) the development of social and economic infrastructure by making a key contribution to urban development. The project is consistent with the EU Country Strategy Paper for India which highlights the infrastructure gap and need to address rising GHG emissions. The project is consistent with the National Urban Transport Policy 2006 and Bangalore Revised City Masterplan to 2031.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and would therefore be subject to screening by the competent authority to determine whether a full EIA procedure should be undertaken. The federal competent authority has screened the project out in accordance with domestic legislation. The project has been subject to an initial environmental assessment and the further steps in assessing and managing environmental risks will be reviewed during appraisal. The project will require the acquisition of about 50ha of land and will entail permanent involuntary resettlement of some households/businesses as well as generate some temporary road traffic disruption. Compliance with relevant EIB social standards will be reviewed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Plan d'Action de Réinstallation - BANGALORE METRO RAIL PROJECT - LINE R6 - Resettlement Policy Framework
Date de publication
7 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76857397
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160816
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGALORE METRO RAIL PROJECT - LINE R6
Date de publication
18 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75025126
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160816
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - BANGALORE METRO RAIL PROJECT - LINE R6 - Social Impact Assessment and Resettlement Plan for Reach 6
Date de publication
11 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141776212
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160816
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BANGALORE METRO RAIL PROJECT - LINE R6 - Addendum to Environmental Impact Assessment
Date de publication
13 Jul 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143755173
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160816
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BANGALORE METRO RAIL PROJECT - LINE R6 - Environmental Impact Assessment
Date de publication
24 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143756287
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160816
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - BANGALORE METRO RAIL PROJECT - LINE R6 - Supplementary Resettlement Action Plan for Lakkasandra squatters
Date de publication
11 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141783814
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160816
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
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