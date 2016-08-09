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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 50 000 000 €
Éducation : 50 000 000 €
Date(s) de signature
12/06/2018 : 50 000 000 €
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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 12/06/2018
20160809
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 129 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of an investment programme by the Université Catholique de Louvain (UCL), a leading Belgian university based in Louvain-la-Neuve. The EUR 200m investments are aimed at the construction and retrofitting of educational and research infrastructure to be carried out during the 2017-2021 period.

The project aims to upgrade the educational and research infrastructure of UCL to strengthen its domestic and international academic standing.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion. The public buildings will be required to meet at least the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the schools and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

Should the EIB conclude that the promoter is subject to EU public procurement legislation then the Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73500173
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160809
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
254928338
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160809
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN II
Fiche technique
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