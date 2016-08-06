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BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR

Signature(s)

Montant
123 951 877,5 €
Pays
Secteur(s)
Nicaragua : 123 951 877,5 €
Transports : 123 951 877,5 €
Date(s) de signature
15/05/2017 : 123 951 877,5 €
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Nicaragua : 136 millions d’USD pour la construction d’une ligne de bus à haut niveau de service à Managua

Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2017
Statut
Référence
Signé | 15/05/2017
20160806
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR
MANAGUA MUNICIPALITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 136 million (EUR 127 million)
USD 275 million (EUR 257 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a 9.6 km bus rapid transit (BRT) line in Managua, with segregated preferential lanes dedicated to high-capacity bus services. The BRT corridor is aligned with the Juan Pablo II avenue, a main inner ring road crossing the city from east to west and connecting the central districts to the suburbs and to the Pan-American interurban road network.

The proposed project is in line with the EIB's External Lending Mandate 2014-2020 (ELM) as it will contribute to the fulfillment of the following main objectives: (i) climate change mitigation (i.e. fostering use of transport cleaner modes), and (ii) supporting social and economic infrastructure (i.e. improving public transport network and road safety) in Managua. It will also contribute to the implementation of the European Consensus on Development and help to achieve several Sustainable Development Goals (SDG8, SDG11 and SDG13).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project was located within the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, and would thus require a screening decision from the competent authority. Even though a formal EIA is not required under the applicable legislation in Nicaragua, an environmental impact study has been carried out.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR
Date de publication
7 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73499989
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160806
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR - Plan de Acción para la Compensación y reasentamiento Involuntario
Date de publication
21 Mar 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91824742
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160806
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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