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ECOENTERPRISES FUND III

Signature(s)

Montant
16 758 840,29 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 16 758 840,29 €
Date(s) de signature
11/05/2018 : 16 758 840,29 €
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09/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ECOENTERPRISES FUND III
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Une action mondiale, un changement local

Fiche récapitulative

Date de publication
24 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 11/05/2018
20160797
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ECOENTERPRISES FUND III
EcoEnterprises Capital Management
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 20 million (EUR 18 million)
USD 100 million (EUR 90 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

An investment fund targeting projects that deliver biodiversity benefits through the sustainable use of natural resources

The fund aims to invest in pro-biodiversity businesses that encourage sustainable use and conservation of natural resources, preserve and restore vulnerable ecosystems and biodiverse landscapes, mitigate climate risk and build resilience in local economies and communities in Central and South America.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's investment criteria and environmental and social due diligence procedures have been included in the fund's environmental and social policies and guidelines as well as its environmental and social management system. These will ensure that the underlying projects are implemented in compliance with national requirement and with EIB environmental and social standards.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Documents liés
09/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ECOENTERPRISES FUND III
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ECOENTERPRISES FUND III
Date de publication
9 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74552198
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160797
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Amérique latine
Disponible au public
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Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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