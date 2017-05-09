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PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Transports : 8 000 000 €
Télécom : 10 000 000 €
Éducation : 14 000 000 €
Lignes de crédit : 14 000 000 €
Services : 46 000 000 €
Eau, assainissement : 52 000 000 €
Aménagement urbain : 56 000 000 €
Date(s) de signature
3/08/2017 : 8 000 000 €
3/08/2017 : 10 000 000 €
3/08/2017 : 14 000 000 €
3/08/2017 : 14 000 000 €
3/08/2017 : 46 000 000 €
3/08/2017 : 52 000 000 €
3/08/2017 : 56 000 000 €
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26/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
9 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 11/08/2017
20160783
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 703 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Loan to finance investments carried out by the regional government of the Basque Country within its 2014-20 operating programme and in the areas of water infrastructure and urban regeneration

The project is a multi-sector framework loan supporting the sustainable development of the Basque Country's economy incorporating three components: (i) co-financing selected regional operational programmes (ROPs) for the 2014-2020 programming period; (ii) a regional energy-efficiency and urban rehabilitation programme, and (iii) selected projects under the regional investment plan in the flood prevention, water supply and sanitation sectors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Basque Country as a Spanish region is obliged by national legislation to transpose the relevant EU directives (Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC) into national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), and the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate. Projects with values below EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details will be reviewed by the Bank's services during appraisal.

Documents liés
26/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT
Date de publication
26 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73818464
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160783
Secteur(s)
Éducation
Aménagement urbain
Eau, assainissement
Télécom
Services
Lignes de crédit
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Lien vers la source
Related public register
26/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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