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MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR

Signature(s)

Montant (.*)
224 730 000 €
Pays
Secteur(s)
Madagascar : 224 730 000 €
Transports : 224 730 000 €
Date(s) de signature
8/12/2017 : 110 000 000 €
31/08/2018 : 114 730 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 114 730 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 08/12/2017
20160754
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR
AUTORITE ROUTIERE DE MADAGASCAR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 225 million
EUR 236 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the rehabilitation of several priority road sub-sections in the northern and southern parts of Madagascar, allowing access to ports and unlocking economic growth potential in the region.

The project will improve transport connections in the northern and southern parts of the country, which will help the business environment and strengthen and develop the private sector. The modernisation of the road network will increase people's mobility and support the transportation of goods, thereby unlocking growth potential in the areas concerned by the project.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within the EU, the project components would not require an environmental impact assessment (EIA) as they consist of the reconstruction of existing infrastructure.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR
Date de publication
27 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75418646
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160754
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social - RN13
Date de publication
20 May 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246340956
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160754
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR - Plan de Réinstallation - RN6
Date de publication
20 May 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246324179
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160754
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
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Date de publication
20 May 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246337807
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160754
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR - Etude d'Impact Environnemental - RN6
Date de publication
20 May 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246324184
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160754
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR - Plan d'Actions de Réinstallation - RN13
Date de publication
20 May 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246331994
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160754
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
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