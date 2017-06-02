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METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION

Signature(s)

Montant
91 332 220,95 €
Pays
Secteur(s)
Argentine : 91 332 220,95 €
Transports : 91 332 220,95 €
Date(s) de signature
29/11/2018 : 91 332 220,95 €
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Argentine : la BEI va soutenir des projets d’infrastructures durables à Buenos Aires et un programme de gestion des déchets dans la province de Jujuy

Fiche récapitulative

Date de publication
2 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 29/11/2018
20160753
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 104 million (EUR 89 million)
USD 268 million (EUR 229 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The EIB financing targets the modernisation investments in the Buenos Aires metro network. The promoter has developed, with the assistance of the Inter-American Development Bank (IADB), an ambitious modernisation investment programme, which includes signalling system renewals, new power-supply systems, improvements in the ventilation systems, acquisition of additional rolling stock, refurbishment of the depots, and significant redesigns in all major stations to improve passenger safety and accessibility. Buenos Aires' metro system is among the oldest in the world. The first two lines were built respectively in 1900 and 1934 and only very limited upgrades have taken place in the past decades. The precise project scope will be defined during appraisal.

The project complies with the 2014-2020 External Lending Mandate for Latin America, as it contributes to enhancing the public transport network and improves environmental sustainability and energy use optimisation, due to the expected positive modal shift to metro from private vehicles, with a reduction in transport-related pollutant emissions and fuel consumption. Furthermore, it is in line with the Bank's policy on climate change, falling into the category of sustainable transport.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As works will be carried out on existing lines, no major environmental and social risks are foreseen. If the project had been implemented in an EU member state, the project would have fallen outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. Nevertheless, environmental and social aspects will be assessed as part of the due diligence, in particular concerning respect of the main principles of International Labour Organization (ILO) core labour standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
18 Sep 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87010220
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160753
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION
Date de publication
27 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76584027
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160753
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Informe de Evacuación de Impacto Acústico (IEIA)
Date de publication
18 Sep 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86949281
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160753
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - METRO DE BUENOS AIRES REHABILITATION - Estudio de Impacto Ambiental - Informe Técnico - Plan de Accesibilidad, Circulatión y Evacuación
Date de publication
18 Sep 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86949279
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160753
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Argentine
Disponible au public
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