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DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 400 000 000 €
Télécom : 400 000 000 €
Date(s) de signature
26/04/2017 : 400 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT

Fiche récapitulative

Date de publication
6 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 06/10/2017
20160752
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEUTSCHE TELEKOM SUPER FAST BROADBAND
DEUTSCHE TELEKOM AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 1187 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the third roll-out phase of a very-high speed broadband access network in Germany. The specific measures will include: - increased fiber coverage in the access network - installation of a more advanced copper access technology for additional 9% of German households to meet at least 30 Mbps - the roll-out of a latest innovation allowing for broadband speed levels up to even 250 Mbps The project will be implemented during 2017 and 2018.

The operation contributes to the objectives of the Europe 2020 Strategy and the Digital Agenda for Europe initiative.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. The related works have typically limited residual environmental effects, as they are mainly carried out in urban areas alongside roads.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Documents liés
26/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Date de publication
26 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73465037
Thématique du document
Environnement
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160752
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Date de publication
10 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125403669
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160752
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT
Autres liens
Fiche récapitulative
DEUTSCHE TELEKOM SUPER FAST BROADBAND
Fiche technique
DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND ROLL OUT

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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