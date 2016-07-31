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ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 3 500 000 €
Luxembourg : 10 500 000 €
Pologne : 17 500 000 €
Czechia : 21 000 000 €
Espagne : 45 500 000 €
Belgique : 84 000 000 €
France : 168 000 000 €
Industrie : 350 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2016 : 3 500 000 €
16/12/2016 : 10 500 000 €
16/12/2016 : 17 500 000 €
16/12/2016 : 21 000 000 €
16/12/2016 : 45 500 000 €
16/12/2016 : 84 000 000 €
16/12/2016 : 168 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 16/12/2016
20160731
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
ARCELORMITTAL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers the promoter's research, development and innovation (RDI) as well as related capital expenditures in steel production. The project's RDI activities are carried out in the fields of (i) steel production process improvements and (ii) new products and solutions development.

All RDI activities of the project are carried out in the fields of: • Steel production: process improvements pertaining to efficient use of energy and raw materials, improvements in reliability, quality and environmental footprint; • Development of new products and solutions addressing the main markets of ArcelorMittal: automotive (e.g. helping automakers to build vehicles that are lighter and safer), construction and civil engineering (e.g. addressing durability, energy efficiency, environmental impact and transportability), in other industry markets such as appliances, packaging and metal processing (e.g. new cost-efficient products, solutions and steel coatings) and in the energy market (e.g. new cost-efficient steel grades for energy pipes and tubular products).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns RDI expenditures to be carried out in existing facilities already authorised for such purpose and therefore not expected to require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC or Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC, or Directive 2014/25/EU where applicable, and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
Date de publication
20 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69897025
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160731
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
France
Pologne
Tchéquie
Espagne
Belgique
Luxembourg
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
Date de publication
27 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
145081637
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160731
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
France
Pologne
Tchéquie
Espagne
Belgique
Luxembourg
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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