KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of the renewal of the promoter's regional fleet involving the acquisition of 19 Embraer E175 aircraft to replace the current fleet that has reached the end of its economic life. The new aircraft will be used on regional destinations in Europe. The project also includes the initial batch of spare parts and spare engines.
The project consists of replacing old, out of production aircrafts, with new, highly efficient aircraft. The new aircraft will support the promoter in remaining competitive and in so doing that internal EU regional services are operated as cost and environmentally efficient as possible while contributing to improved accessibility to Europe's regions.
No environmental impact assessment is required for the project, as it does not fall under either Annex I or Annex II of the EU EIA Directive. The new aircraft meet current ICAO Annex 16 Volume I, chapter 4 requirements on noise emissions. Benefits in terms of fuel consumption and emissions are expected.
The promoter is not subject to EU directives on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.