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KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Signature(s)

Montant
94 353 323,08 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 94 353 323,08 €
Transports : 94 353 323,08 €
Date(s) de signature
12/11/2018 : 34 353 323,08 €
19/07/2017 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
18/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 19/07/2017
20160704
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 94 million
EUR 568 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the renewal of the promoter's regional fleet involving the acquisition of 19 Embraer E175 aircraft to replace the current fleet that has reached the end of its economic life. The new aircraft will be used on regional destinations in Europe. The project also includes the initial batch of spare parts and spare engines.

The project consists of replacing old, out of production aircrafts, with new, highly efficient aircraft. The new aircraft will support the promoter in remaining competitive and in so doing that internal EU regional services are operated as cost and environmentally efficient as possible while contributing to improved accessibility to Europe's regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

No environmental impact assessment is required for the project, as it does not fall under either Annex I or Annex II of the EU EIA Directive. The new aircraft meet current ICAO Annex 16 Volume I, chapter 4 requirements on noise emissions. Benefits in terms of fuel consumption and emissions are expected.

The promoter is not subject to EU directives on public procurement.

Documents liés
18/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
Date de publication
18 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75172154
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160704
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135595333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160704
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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18/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
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Fiche récapitulative
KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
Fiche technique
KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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