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HOTEL PARK

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Croatie : 40 000 000 €
Services : 40 000 000 €
Date(s) de signature
11/09/2018 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/04/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOTEL PARK
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL PARK

Fiche récapitulative

Date de publication
5 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 11/09/2018
20160681
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Hotel redevelopment
Leading local hospitality operator
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of new hotel facilities and surrounding public amenities after removal of old derelict infrastructures in the area of Rovinj.

The project will help to improve the service and accommodation quality, as well as security by providing new and demand-oriented facilities. In addition, the project will contribute to urban regeneration by implementing new infrastructure fitting better into the local urban context.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All schemes considered under this project are tourism infrastructure operations. The proposed investments may fall under Annex I or II of EIA Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), requiring a full Environmental Impact Assessment or EIA screening by the national competent authority on the basis of Annex III to determine the need for a full EIA. To be reviewed during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, the Bank will ensure that the relevant EU procurement directives are adhered to by the promoter.

Documents liés
13/04/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOTEL PARK
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL PARK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOTEL PARK
Date de publication
13 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78568847
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160681
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL PARK
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132055869
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160681
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/04/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOTEL PARK
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOTEL PARK
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Fiche récapitulative
Hotel redevelopment
Fiche technique
HOTEL PARK

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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