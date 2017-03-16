SEE LENDING PLATFORM

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project consists of an investment under the European Fund for Strategic Investments (EFSI) in a layered non-granular debt fund providing secured debt financing to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in South Eastern Europe (SEE).
The fund will provide debt financing to the companies which, on a stand-alone basis, would be too small to be financed directly by the Bank. These companies are experiencing a financing gap due to increased risk aversion of traditional financing partners and lack of expansion capital as a result of the crisis. The fund's strategy is focused on the provision of tailor-made debt financing solutions to the companies in the target regions, hence filling the market gaps. The fund will target SMEs and mid-caps in Southeastern Europe, with at least 60% of investments in EU Member States and up to a maximum of 40% in non-EU Member States (particularly candidate countries). The fund's target size is EUR 250m.
The fund will ensure that the project is carried out in accordance with the relevant applicable EU environmental legislation and directives.
When applicable, the fund will ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation and directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.