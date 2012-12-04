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OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT

Signature(s)

Montant
43 897 192,78 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 43 897 192,78 €
Déchets solides : 43 897 192,78 €
Date(s) de signature
21/04/2021 : 43 897 192,78 €
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19/07/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
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20/07/2018 - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT

Fiche récapitulative

Date de publication
24 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 21/04/2021
20160662
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 200 million (EUR 47 million)
PLN 415 million (EUR 97 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Construction of a waste-to-energy plant that will produce electricity and heat for the municipality of Olsztyn. The process of including the plant in the Waste Management Programme for Mazursko-Warminskie Voivodship is ongoing.

The project will ensure reliable heat supply to the district heating network, contribute to the security of supply in electricity and, due to the use of waste, will increase the diversification of the power sector. Furthermore, the project aims to achieve the objectives of the Landfill Directive (1999/31/EC) and the Waste Framework Directive (2008/98/EC), namely by contributing to the diversion of biodegradable waste from landfills. The project will also reduce greenhouse gas emissions by reducing methane emissions from landfills and by generating heat and electricity from a partly renewable energy source. It is located in a region eligible for funding from the Cohesion Fund as defined by the Commission Implementing Decision 2014/99/EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project underwent an environmental impact assessment and received the environmental permit in 2015.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required. The tender for a private partner to provide heat to the district heating system in Olsztyn was published in OJEU on 4/12/2012 (2012/S 233-383088).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Date de publication
19 Jul 2018
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85760230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160662
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT
Date de publication
10 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84005506
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160662
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - OLSZTYN WASTE-TO-ENERGY PLANT
Date de publication
20 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
84809068
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20160662
Dernière mise à jour
20 Jul 2018
Secteur(s)
Déchets solides
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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