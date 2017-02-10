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MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 1 679 900 €
Tunisie : 28 320 100 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2017 : 1 679 900 €
11/12/2017 : 5 300 000 €
31/03/2021 : 9 000 000 €
11/12/2017 : 14 020 100 €
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27/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2017
Statut
Référence
Signé | 11/12/2017
20160661
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
ONE TECH HOLDING
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 43 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's new product development and capital expenditure programme focusing on cables and mechatronic components.

The investments aim to improve the promoter's competitiveness and to increase its manufacturing capacities and own value added. The investments will be carried out in Tunisia and to a minor extent in one location in Morocco.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project may entail the construction of new buildings that might require an environmental impact assessment (EIA) under Tunisian regulation. Environmental details will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69867645
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160661
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Tunisie
Disponible au public
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Lien vers la source
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