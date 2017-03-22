NAPOLI URBAN TRANSPORT

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Fiche récapitulative
The project aims to finance a limited number of average-sized and large components fostering urban transport and mobility in the city of Naples. It includes: works on the existing metro line 1 to improve its signalling system, safety standards and accessibility for persons with reduced mobility; the purchase of 20 new trains and the associated works on the existing depot; technological upgrade and improvement of safety and accessibility standards of the existing four cable car systems; the implementation of energy efficiency measures for public road lighting; road renewal components aiming to increase safety, reduce congestion and improve the urban environment.
The project is primarily expected to help to increase the capacity and quality of public transport services in the metropolitan area of Naples, thereby supporting sustainable transport in line with EU objectives. The components included in the project are also located in a convergence area and, by facilitating accessibility, are expected to promote regional development.
The Bank's services will check at appraisal that components included in the project are compliant with relevant EU environmental legislation and, especially for road schemes and works related to the extension of the depot, whether a screening process was carried out in accordance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. No major environmental and social issues have been identified so far based on the information made available by the promoter and the project is expected to have an overall positive impact on the environment.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, and/or 2007/66/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.