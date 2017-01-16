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TOMATO PROCESSING LINE

Signature(s)

Montant
23 513 422,5 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 23 513 422,5 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 23 513 422,5 €
Date(s) de signature
7/09/2023 : 2 000 000 €
31/03/2017 : 21 513 422,5 €
Autres liens
Publications connexes
Project Completion Report - EN
Related public register
05/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOMATO PROCESSING LINE
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TOMATO PROCESSING LINE - Environmental Impact Assessment
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TOMATO PROCESSING LINE

Fiche récapitulative

Date de publication
16 janvier 2017
Statut
Référence
Signé | 31/03/2017
20160653
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TOMATO PRODUCTION AND PROCESSING
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 26 million (EUR 24 million)
USD 60 million (EUR 57 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of a new line of tomato production and processing in Ukraine

The proposed investment underpins the promoter's strategy to increase the competitiveness of its business through expansion of capacity and resource efficiency. The project will have a positive social and environmental impact in terms of employment creation and resource efficiency, state-of-the-art technology and management, as well as strengthened food security.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The agricultural component of the project is expected to bring an overall positive impact on the environment by supporting the introduction of more resource-efficient irrigation methods. The new processing plant is expected to be highly resource-efficient, and the appraisal will determine its alignment with the best available technologies principle. The project should also raise safety, health and environmental standards throughout the promoter's operations.

The Bank will require the promoter(s) to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Documents liés
05/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOMATO PROCESSING LINE
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TOMATO PROCESSING LINE - Environmental Impact Assessment
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TOMATO PROCESSING LINE
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Project Completion Report - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOMATO PROCESSING LINE
Date de publication
5 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73205916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160653
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TOMATO PROCESSING LINE - Environmental Impact Assessment
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86895695
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160653
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TOMATO PROCESSING LINE
Date de publication
17 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134019485
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160653
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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05/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOMATO PROCESSING LINE
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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