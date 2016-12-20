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DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 250 000 000 €
Aménagement urbain : 250 000 000 €
Date(s) de signature
31/05/2017 : 250 000 000 €
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Related public register
09/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
Communiqués associés
Allemagne : degewo obtient un prêt de 250 millions d’EUR de la BEI pour financer son programme de construction et de rénovation de logements

Fiche récapitulative

Date de publication
20 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 31/05/2017
20160642
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
DEGEWO AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 550 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of an investment programme of retrofitting and new construction of rented social housing by Degewo, the city of Berlin's largest municipal housing company.

Rehabilitation and construction of urban and social infrastructure in Berlin. The housing investments will need to satisfy the applicable EIB eligibility criteria for urban renewal and sustainable communities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies will be reviewed during project appraisal. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
Date de publication
9 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73033069
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160642
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
181330714
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160642
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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09/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
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Fiche récapitulative
DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
Fiche technique
DEGEWO WOHNUNGSBAU BERLIN
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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