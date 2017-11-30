Signature(s)
Fiche récapitulative
- Industrie - Construction
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Transports - Transports et entreposage
- Télécom - Information et communication
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project consists of a pan-European infrastructure fund targeting transport, energy, renewable energy, energy efficiency, ICT (broadband) and water treatment sectors.
Marguerite Fund II aims at equity investments in different sectors including energy, renewable energy, energy efficiency, transport, telecommunications and water treatment within EU countries. Up to 20% could be also invested into accession countries.
Most of the Fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the Fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU Directives and the environmental and social standards of the Bank. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the Fund Management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.
The EIB will require the Fund Manager to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement or relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
No web publication for confidentiality reasons
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.