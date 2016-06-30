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BICE CREDIT LINE FOR PRIVATE SECTOR

Signature(s)

Montant
60 597 681,41 €
Pays
Secteur(s)
Argentine : 60 597 681,41 €
Lignes de crédit : 60 597 681,41 €
Date(s) de signature
2/11/2017 : 60 597 681,41 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 02/11/2017
20160630
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BICE LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 61 million
EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

A line of credit to part-finance projects undertaken by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Argentina, and implemented by Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

The project aims to contribute to better access to long-term finance for the local private sector in Argentina.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter will be required to comply with the Bank's environmental and social (E&S) standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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