SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

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Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
The project consists of the construction of up to 500 rooftop photovoltaic systems on schools in the West Bank with a total capacity of up to 35 Megawatt Peak (MWp).
The project main objective is to foster economic resilience through a long-term investment in decentralised energy systems. Another objective is to contribute to climate change mitigation by increasing electricity generation capacity from renewable sources and to support low carbon and climate resilient development; the project would also create awareness among teachers and students with respect to the benefits of renewable energy and the threat of climate change and it would reduce the Ministry of Education's financial burden.
If the project was located in the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. Competent authorities in the EU would typically not require an EIA for this type of project. Under national legislation (Environmental Law of 1999, Environmental Assessment Policy of 2000) the project would follow a screening process to determine whether an EIA is required. The project impacts and compliance of the permitting procedures with EIB Environmental and Safety (E&S) standards will be assessed in detail during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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