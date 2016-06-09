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SUSTAINABLE OCEAN FUND

Signature(s)

Montant
17 155 601,31 €
Pays
Secteur(s)
Régional - Pacifique : 1 715 560,13 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 17 155 601,31 €
Date(s) de signature
29/06/2018 : 1 715 560,13 €
29/06/2018 : 3 431 120,26 €
29/06/2018 : 3 431 120,26 €
29/06/2018 : 4 288 900,33 €
29/06/2018 : 4 288 900,33 €
Autres liens
Related public register
19/02/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABLE OCEAN FUND
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SUSTAINABLE OCEAN FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 29/06/2018
20160609
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SUSTAINABLE OCEAN FUND
ALTHELIA CLIMATE FUND GP SARL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 20 million (EUR 17 million)
USD 100 million (EUR 84 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment fund targeting underperforming sustainable fisheries and aquaculture projects

Investments in underperforming sustainable fisheries and aquaculture projects, including related responsible supply chains and other sustainable coastal activities, financing transition towards sustainable, commercially orientated practices and generation of tangible assets with best-in-class environmental, social and governance standards

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's strategy is to target and upgrade projects with an existing business model to have an enhanced environmental and social impact, while retaining a commercial focus. It aims to i) support resource recovery of fish stocks and invest in aquaculture activities, ii) improve fishery supply chains and related infrastructure and iii) develop other sustainable coastal activities (e.g. payment for ecosystem services and access to energy). The fund will apply a comprehensive and tested environmental and social governance approach that identifies and mitigates operational risks, supports the project transition to sustainability, and assists in successful project design and implementation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
19/02/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABLE OCEAN FUND
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SUSTAINABLE OCEAN FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABLE OCEAN FUND
Date de publication
19 Feb 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76684687
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160609
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Caraïbes
Régional - Pacifique
Régional - Amérique latine
Régional - Asie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SUSTAINABLE OCEAN FUND
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257434839
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160609
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Caraïbes
Régional - Pacifique
Régional - Amérique latine
Régional - Asie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/02/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABLE OCEAN FUND
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SUSTAINABLE OCEAN FUND
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Fiche récapitulative
SUSTAINABLE OCEAN FUND
Fiche technique
SUSTAINABLE OCEAN FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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