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BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Énergie : 10 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2016 : 10 000 000 €
22/12/2016 : 40 000 000 €
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13/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Communiqués associés
Italie : accord entre la BEI et le groupe BPER - 50 millions d’EUR pour des investissements dans l’efficacité énergétique
Projet apparenté
PF4EE Programme Loan

Fiche récapitulative

Date de publication
15 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 22/12/2016
20160606
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 67 million
Lieu
Secteur(s)
  • Industrie - Construction
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The framework loan will finance small-scale investments targeting energy efficiency measures mainly in the private sector and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Italy. The proposed operation relates to the Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) financial instrument.

PF4EE was established under the umbrella of the Bank's DEEP Green initiative, which aims to scale up financing for energy efficiency across a range of channels, including stimulating financial intermediaries into focusing more of their lending on energy efficiency projects. The PF4EE loan targets the financing of energy efficiency and small renewable energy investments mainly in the private sector. More specifically, projects targeted will generate energy savings and enhance energy efficiency in buildings or production facilities mainly in Italy. It will thus support national and European targets in these two areas and, as a result, supports the EU's climate change mitigation and security of energy supply objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Date de publication
13 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70682230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160606
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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