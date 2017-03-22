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GWP TBILISI WASTE WATER AND INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
21 470 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 21 470 000 €
Eau, assainissement : 21 470 000 €
Date(s) de signature
28/07/2017 : 21 470 000 €
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16/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GWP TBILISI WASTE WATER AND INFRASTRUCTURE
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2017
Statut
Référence
Signé | 28/07/2017
20160585
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TBILISI WASTE WATER AND INFRASTRUCTURE
Georgian Water and Power LLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 25 million (EUR 23 million)
USD 51 million (EUR 46 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Modernisation of the water and wastewater infrastructure and waste-water treatment in Georgia's capital Tbilisi

The proposed financing would contribute to the reduction of public health risks and the improvement of living standards in Georgia's capital Tbilisi. It would enable investments in the improvement and extension of water supply and the rehabilitation of a Soviet-era wastewater treatment plant.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project would contribute to the reduction of water leakages and reduction of energy consumption. It would also reduce discharges of insufficiently treated wastewater into surface water.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GWP TBILISI WASTE WATER AND INFRASTRUCTURE
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90230525
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160585
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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