FCA GREEN PRODUCTS AND PROCESSES R&D

Fiche récapitulative
The project concerns the promoter's research and development (R&D) activities: (i) for fuel and energy-efficiency improvement and emission reductions in motor-vehicles with gasoline, alternative fuel and electric hybrid powertrains; (ii) for energy efficiency improvement in production plant processes ("green and smart factories"); (iii) for the enhancement of vehicle safety and security. These activities will be carried out at the promoter's research, development and innovation (RDI) centres in Italy. It also includes some capital expenditures in a factory producing vehicle components, located in a cohesion region (Puglia) in Italy.
The project supports the promoter's R&D activities to increase fuel and energy efficiency and reduce emissions in motor vehicles, to enhance safety and security, particularly in ever more connected vehicles, and to improve energy efficiency at production plants. In addition, it includes some manufacturing investments in a factory producing vehicle components, located in a cohesion region. All project activities will be carried out in Italy.
The project concerns investments in R&D and some factory capital expenditures that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. The Bank's services will review during project appraisal whether any of the investments concern construction of engine test benches that could fall under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details of the project.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.