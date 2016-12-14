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MEXICO CLIMATE ACTION FL

Signature(s)

Montant
85 925 416,75 €
Pays
Secteur(s)
Mexique : 85 925 416,75 €
Énergie : 85 925 416,75 €
Date(s) de signature
31/10/2017 : 85 925 416,75 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 07/11/2017
20160534
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MEXICO CLIMATE ACTION FL
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 100 million (EUR 94 million)
USD 1184 million (EUR 1112 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The framework loan will support renewable energy projects in Mexico. The financial intermediary has presented a preliminary portfolio composed of two wind farms.

The operation comprises the construction and operation of renewable energy plants in Mexico. The project aims to support Mexico's National Climate Change Strategy 10-20-40 Vision, which has the goal of generating 35% of total electricity from clean sources by 2024.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the plants were located within the EU they would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. In Mexico full EIA and social impact assessment are mandatory for both projects. Due to the specificities of the land tenancy in Mexico and the sensitivity of certain groups, the social impact will be carefully assessed at appraisal. Compliance with the EIB's environmental and social standards and, among other things, the principles of relevant EU directives, will be verified at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MEXICO CLIMATE ACTION FL
Date de publication
11 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71302898
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160534
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mexique
Disponible au public
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