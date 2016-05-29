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DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II

Signature(s)

Montant
100 700 000 €
Secteur(s)
Eau, assainissement : 3 544 640 €
Déchets solides : 4 511 360 €
Télécom : 14 098 000 €
Transports : 26 182 000 €
Énergie : 52 364 000 €
Date(s) de signature
5/05/2017 : 3 544 640 €
5/05/2017 : 4 511 360 €
5/05/2017 : 14 098 000 €
5/05/2017 : 26 182 000 €
5/05/2017 : 52 364 000 €
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Related public register
09/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II

Fiche récapitulative

Date de publication
24 août 2016
Statut
Référence
Signé | 05/05/2017
20160529
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEUTSCHE PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II
Deutsche AM Infrastructure
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 2000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A generalist infrastructure fund with a target size of EUR 2bn

The fund will focus on the energy and transportation sectors, with EU and EFTA countries expected to be a key market, attracting at least 85% of the fund's commitments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It is expected that most of the fund's underlying infrastructure investments will require either a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The Bank will require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement or relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. For investments to which EU directives on public procurement do not apply, the procurement of the related works, goods and services by the portfolio company should follow suitable procedures satisfying the criteria of economy and efficiency. For those projects outside the EU, the Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
09/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II
Date de publication
9 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70128168
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160529
Secteur(s)
Transports
Télécom
Eau, assainissement
Déchets solides
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEUTSCHE PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II
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Fiche récapitulative
DEUTSCHE PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II
Fiche technique
DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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