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ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 70 000 000 €
Énergie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2016 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION

Fiche récapitulative

Date de publication
22 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 21/12/2016
20160506
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
ENI SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Implementation of four new renewable energy generation projects in the vicinity of Eni's plants and areas of operation in three regions (Sardinia, Sicily, Puglia)

The project supports national and EU renewable energy objectives and supports Italy in meeting its commitments with respect to greenhouse gas emission reductions. In addition, the investments will also be located in convergence regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The sub-projects are located within the EU and fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. Given the significant size of the installations and the project's envisaged implementation timeline, the promoter has decided to apply for an EIA for each individual plant, independent of whether this is finally required by the Italian competitive authority. Details of the authorisation process and its compliance with the relevant EU directives, as applicable, will be also assessed by the Bank during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and 92/13/EEC).

Documents liés
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70607802
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160506
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159755681
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160506
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
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10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
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ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
Fiche technique
ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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