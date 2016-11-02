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ARMENIA APEX II LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Signature(s)

Montant
50 639 759,15 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 50 639 759,15 €
Lignes de crédit : 50 639 759,15 €
Date(s) de signature
18/11/2016 : 50 639 759,15 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 29/11/2016
20160481
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARMENIA APEX II LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
COUNTERPART(S) TO BE DETERMINED, ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A dedicated EIB loan to the Central Bank of the Republic of Armenia to finance eligible investments of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-cap companies in the Republic of Armenia

Improving access to finance at favourable conditions for SMEs and mid-caps

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing comply with the EIB's environmental and social standards, as set out in the EIB Environmental and Social Handbook, and with national legislation.

The Bank will require the intermediary institutions to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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