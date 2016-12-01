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AMRYT PHARMA (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 10 000 000 €
Allemagne : 10 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2016 : 5 000 000 €
1/12/2016 : 5 000 000 €
1/12/2016 : 5 000 000 €
1/12/2016 : 5 000 000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
Irlande : premier prêt BEI (20 m d’EUR) à Amryt pour le secteur pharmaceutique

Fiche récapitulative

Date de publication
15 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 01/12/2016
20160461
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMRYT PHARMA (EGFF)
AMRYT PHARMACEUTICALS DAC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 46 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This project will finance the research and development (R&D) investment and growth of Amryt Group. Amryt Group is an orphan disease speciality pharmaceutical company which may be characterised by medium to high growth and very high research and development (R&D) intensity. The company is focusing on bringing innovative orphan drugs to the market, addressing clearly identified high unmet medical needs, and helping increase the quality of life of patients suffering from rare diseases. The R&D intensity of the company is reflected in the active drug development activity and also the fact that it already owns four patent families covering Europe, the US and other major markets (e.g. Japan, Australia, China).

The scope of the company's research, development and innovation (RDI) investments is in line with the priority areas of Horizon 2020 (Health, Demographic Change and Wellbeing). Furthermore, it addresses a constant demand for novel treatments also for people suffering from rare diseases. In addition, positive externalities would derive from the development of novel drugs contributing to the increase in quality of life mainly through pain reduction.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter's investments concern research, development and innovation activities as well as production deployment that will be in large part carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes and that do not require an environmental impact assessment (EIA) according to the relevant EU directives.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
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Fiche technique
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