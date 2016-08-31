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HOUSING CORPORATION TRUDO

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 150 000 000 €
Aménagement urbain : 150 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2016 : 150 000 000 €
Autres liens
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14/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOUSING CORPORATION TRUDO
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HOUSING CORPORATION TRUDO
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI soutient la fondation Sint Trudo pour la construction de logements sociaux à bilan énergétique neutre

Fiche récapitulative

Date de publication
31 août 2016
Statut
Référence
Signé | 19/12/2016
20160448
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HOUSING CORPORATION TRUDO
STG TRUDO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Stichting Trudo ("Trudo") is a medium-sized social housing corporation in the greater Eindhoven area. The project entails the EUR 350m investment program (new built, retrofitting and urban regeneration) in social housing in the period 2016-2020.

The project is aimed at providing energy efficient social housing in the greater Eindhoven area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the housing investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOUSING CORPORATION TRUDO
Date de publication
14 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67309260
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160448
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HOUSING CORPORATION TRUDO
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165094237
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160448
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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14/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOUSING CORPORATION TRUDO
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HOUSING CORPORATION TRUDO
Fiche technique
HOUSING CORPORATION TRUDO
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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