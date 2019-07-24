BBVA ENHANCED SUPPORT TO SMES AND MIDCAPS

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project concerns a "de-linked risk sharing guarantee" to provide new loans to small medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps. The guarantee facility will be used to cover up to 50% of the credit risk associated with a Spanish bank's corporate and midcap loan portfolios.The project consists of a guarantee scheme under a partial delegation approach by which the EIB will cover up to 50% of the losses in respect of each defaulted loan of a non-granular and preselected portfolio of corporate and Mid-Cap loans.
The operation will make further resources available to SMEs and Midcaps to fund their projects, mainly based in Spain but also in other EU countries, in line with the objectives of European Fund for Strategic Investments (EFSI) promoting and accelerating private sector investments, as well as enhancing access to finance to SMEs and Midcaps, which remain key for employment growth in Spain. In addition, part of the operation will have a special focus on riskier SMEs such as self-employed individuals and/or microenterprises (at least 20% of portfolio) and SMEs operating in regions that have higher levels of unemployment compared to the national average (i.e. at least 30% of the new loans are expected to be allocated to SMEs/Midcaps in transition regions).
In accordance with the EIB's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the EIB will require the Intermediary to take all the requisite measures to ensure that the environment procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances will comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.
In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the Intermediary to take all the requisite measures to ensure that procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances will comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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