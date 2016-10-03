Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BMCE LIGNE VERTE

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 10 000 000 €
Déchets solides : 10 000 000 €
Date(s) de signature
15/11/2016 : 10 000 000 €
Autres liens
Related public register
31/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMCE LIGNE VERTE

Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 15/11/2016
20160434
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BMCE LIGNE VERTE
Financial Intermediaries
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The EIB loan will co-finance solid waste management sector investments by private promoters in Morocco.

The project will contribute to reducing environmental, health and climate impact from waste disposal and to creating a circular economy in Morocco.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have an overall positive impact on environment and public health by improving waste disposal and increasing recycling of waste in Morocco. The project will also contribute to mitigation of climate change by reducing emission of greenhouse gases from landfills.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Documents liés
31/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMCE LIGNE VERTE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMCE LIGNE VERTE
Date de publication
31 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67860735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160434
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
31/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMCE LIGNE VERTE
Autres liens
Fiche récapitulative
BMCE LIGNE VERTE
Fiche technique
BMCE LIGNE VERTE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes