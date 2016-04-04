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GEORGIA TRANSPORT CONNECTIVITY

Signature(s)

Montant (.*)
516 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 516 000 000 €
Transports : 516 000 000 €
Date(s) de signature
17/06/2024 : 16 000 000 €
14/06/2017 : 250 000 000 €
9/12/2016 : 250 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 16 000 000 € fourni par GEORGIA
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 09/12/2016
20160404
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GEORGIA TRANSPORT CONNECTIVITY
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 516 million
EUR 1000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A framework loan to support the construction and upgrading of selected priority primary and secondary roads to ensure (i) Georgia's global connectivity through the East-West Highway corridor linking the country to Europe and Ukraine through the Black Sea ports, Turkey, Armenia and Azerbaijan and (ii) local mobility on the East-West Highway connector roads.

The proposed framework loan will support the Georgian government in implementing their 2017-2020 four-year upgrade/construction programme of priority roads throughout the country. The objective is to promote sustainable road infrastructure development providing efficient transportation, enhancing cross border/regional connectivity and ensuring short and long-term benefits for all road users.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Although not located in the EU the projects would be subject to the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU) and the Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC). Those projects which would normally fall under Annex I and/or are screened in would require an EIA. The EIA process and approval, biodiversity assessment requirements, social impact and mitigating measures will be further checked during appraisal.

The project will be implemented with other international financial institutions (IFIs), namely the Japan International Cooperation Agency (JICA), the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank. The legal/contractual documentation will require the promoter to ensure that any procurement procedures on the sections financed by the Bank are done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEORGIA TRANSPORT CONNECTIVITY
Date de publication
10 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67605905
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160404
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Géorgie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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