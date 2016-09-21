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ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 200 000 000 €
Télécom : 200 000 000 €
Date(s) de signature
8/12/2016 : 200 000 000 €
Autres liens
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16/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 15/12/2016
20160383
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
ILIAD SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 755 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the expansion of advanced fixed broadband telecommunication infrastructure in France by an alternative telecommunication services provider, to provide FTTH (fibre to the home) based very high speed broadband services.

With the implementation of the project, the promoter plans to extend the coverage of its FTTH to reach over 5m homes in the highly densely populated areas (black areas) in France and to over 8m in the areas with a medium population density (the grey areas). The project includes the roll-out of the fibre network, as well as the related investments in the backbone network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU as amended. The related works have typically limited residual environmental effects as they are carried out in urban areas as well as alongside roads.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
Date de publication
16 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66861107
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160383
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD FRANCE TRES HAUT DEBIT
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135298185
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160383
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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