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ENDESA NETWORK MODERNISATION II

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 500 000 000 €
Énergie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2017 : 500 000 000 €
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Related public register
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
Communiqués associés
Espagne : la BEI appuie la modernisation des infrastructures de distribution d’électricité en accordant un prêt de 500 millions d’EUR à Endesa

Fiche récapitulative

Date de publication
6 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 21/12/2017
20160375
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENDESA NETWORK MODERNISATION II
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1331 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of investments to develop and modernise electricity distribution infrastructure throughout Spain between 2017 and 2019.

This investment programme will help the promoter to connect new end-users with renewable generators and improve reliability and quality of electricity supply. Moreover, part of the investments will take place in less-developed regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

Documents liés
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
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Espagne : la BEI appuie la modernisation des infrastructures de distribution d’électricité en accordant un prêt de 500 millions d’EUR à Endesa

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
Date de publication
24 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79201209
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160375
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144718697
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160375
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA NETWORK MODERNISATION II
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ENDESA NETWORK MODERNISATION II
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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