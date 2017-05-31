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GAS NETWORKS IRELAND

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
7/12/2018 : 100 000 000 €
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29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORKS IRELAND

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 07/12/2018
20160357
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAS NETWORKS IRELAND
GAS NETWORKS IRELAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 454 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is part of the promoter's investment plan in gas transmission and distribution networks. It consists of expansion, reinforcement, refurbishment and replacement works, new service connections, installation of new IT systems and acquisition of equipment.

The project will help to improve the security, safety and reliability of gas supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The permitting of the project components are expected to be at various stages and will be further investigated during appraisal to ensure compliance with the Bank's environmental and social standards.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the energy sector.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - GAS NETWORKS IRELAND - Cluden to Lochfoot Pipeline
Date de publication
8 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76879728
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160357
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAS NETWORKS IRELAND - Screening and no significant effects Report - Cluden to Brighouse Pipeline
Date de publication
8 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76875167
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160357
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS NETWORKS IRELAND
Date de publication
14 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74508656
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160357
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAS NETWORKS IRELAND - EIS - Cluden to Brighouse Pipeline
Date de publication
8 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76879216
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160357
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORKS IRELAND
Date de publication
29 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151606404
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160357
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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