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NG GAS DISTRIBUTION II

Signature(s)

Montant
862 888 032,69 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 862 888 032,69 €
Énergie : 862 888 032,69 €
Date(s) de signature
31/07/2018 : 392 288 724,49 €
15/02/2017 : 470 599 308,2 €
Autres liens
Related public register
01/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NG GAS DISTRIBUTION II
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NG GAS DISTRIBUTION II

Fiche récapitulative

Date de publication
5 août 2016
Statut
Référence
Signé | 15/02/2017
20160353
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NG GAS DISTRIBUTION II
National Grid Gas Distribution Ltd.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 750 million (EUR 866 million)
GBP 1576 million (EUR 1819 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is part of the promoter's on-going capital and replacement investment programme in its four gas distribution networks in the UK – North West, West Midlands, East of England and North London – for the period Q2 2016-Q1 2019.

The replacement of old mains and equipment and the expansion of the gas distribution system are necessary to maintain the standards of service and safety to existing consumers, as well as providing for growth in demand.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that none of the project components will require an EIA per the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU).

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Documents liés
01/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NG GAS DISTRIBUTION II
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NG GAS DISTRIBUTION II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NG GAS DISTRIBUTION II
Date de publication
1 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68945455
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160353
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NG GAS DISTRIBUTION II
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133476796
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160353
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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01/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NG GAS DISTRIBUTION II
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NG GAS DISTRIBUTION II
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Fiche récapitulative
NG GAS DISTRIBUTION II
Fiche technique
NG GAS DISTRIBUTION II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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