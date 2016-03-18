Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 600 000 000 €
Services : 42 000 000 €
Éducation : 558 000 000 €
Date(s) de signature
7/03/2017 : 14 000 000 €
6/12/2016 : 28 000 000 €
7/03/2017 : 186 000 000 €
6/12/2016 : 372 000 000 €
Autres liens
Related public register
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Communiqués associés
Belgique : prêt historique de 600 millions à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Fiche récapitulative

Date de publication
23 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 08/12/2016
20160318
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BELGIUM FRENCH COMMUNITY RESEARCH & EDUCATION
COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 1365 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a 5-year investment programme by the Fédération Wallonie-Bruxelles. The investments concern notably the construction or energy-efficient retrofitting of schools, youth and cultural buildings and other eligible infrastructure and Research for a total amount of up to EUR 1.365bn.

The project is aimed at upgrading and modernising the pre-primary, primary, secondary and higher education institution estates, including facilities for children with special educational needs, in the French-speaking part of Belgium, i.e. in the "Fédération Wallonie-Bruxelles".

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion.

The public buildings will be required to at least meet the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the schools and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/UE and/or 2014/25/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Autres liens
Communiqués associés
Belgique : prêt historique de 600 millions à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Date de publication
25 Mar 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69025345
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160318
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172843723
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160318
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Autres liens
Fiche récapitulative
BELGIUM FRENCH COMMUNITY RESEARCH & EDUCATION
Fiche technique
BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Communiqués associés
Belgique : prêt historique de 600 millions à la Fédération Wallonie-Bruxelles

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Belgique : prêt historique de 600 millions à la Fédération Wallonie-Bruxelles
Autres liens
Related public register
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BELGIUM COMMUNAUTE FRANCAISE RESEARCH EDUCATION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes