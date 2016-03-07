PUBLIC BUILDINGS BRANDENBURG

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project will consist in new construction and renovation of public (administrative, education, etc.) buildings in the Federal State of Brandenburg. It will support the improvement of public infrastructure and the provision of public services with the focus on urban renewal and development in the Federal State of Brandenburg.
The project will contribute to improving provision of public services and to improving quality of life in the region by investments in public and social infrastructure. The project should contribute to the overall development of the region and enhancement of the overall conditions for life and business.
Germany has harmonised its environmental legislation with the EU EIA Directive 2011/92/EU and EU SEA Directive 2001/42/EC. The Bank's appraisal will focus on the borrower's/promoter's capacity to properly apply the relevant directives. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings- recast (2010/31/EU), if relevant, will also be examined. Should any scheme under this Framework Loan have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network, the Bank would require the promoter to act according to the Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.