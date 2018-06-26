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SAWARI VENTURES FUND I

Signature(s)

Montant
9 860 636,34 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 1 479 095,45 €
Tunisie : 1 479 095,45 €
Égypte : 6 902 445,44 €
Services : 9 860 636,34 €
Date(s) de signature
21/11/2018 : 1 479 095,45 €
21/11/2018 : 1 479 095,45 €
21/11/2018 : 6 902 445,44 €
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Egypte : la BEI investit 11,3 millions d’USD dans le fonds Sawari Ventures
Projet apparenté
ERI RISK CAPITAL FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 21/11/2018
20160298
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAWARI VENTURES FUND I
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 45 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project consists of an equity participation in Sawari Ventures Fund I, a USD 50m (EUR c. 42.7m) regional venture capital fund investing in growth and seed stage innovative businesses mostly in Egypt, and to a lesser extent in Tunisia and Morocco.

The fund aims to generate a return on investment for its investors coupled with a significant developmental impact, given: - its focus on young businesses providing innovative products and solutions; - its potential to create quality jobs especially for younger generations; - its provision of growth financing to SMEs principally in Egypt, but also, in Tunisia and Morocco; - its provision of seed stage financing through a local affiliated accelerator; - its financial and technical support to innovative businesses.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's investment guidelines will provide for procurement guidelines acceptable to the Bank.

N/A

Commentaires

The proposed operation would be fully in line with EU policies regarding the financing of SMEs in the MENA region. The fund will support strategic priorities, in terms of increasing access to finance and employment creation by promoting private sector development as well as stimulating innovative ICT solutions that support local communities, boost growth and retain young talent.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAWARI VENTURES FUND I
Date de publication
26 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85078504
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160298
Secteur(s)
Services
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Maroc
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SAWARI VENTURES FUND I
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
248992743
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160298
Secteur(s)
Services
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Maroc
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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